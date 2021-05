Nach Keller-Rücktritt : Lahm: „Aktuell keine Ambitionen“ auf DFB-Präsidenten-Amt

Philipp Lahm denkt nach dem Rücktritt von Präsident Fritz Keller offensichtlich nicht daran, das vakante Amt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in naher Zukunft zu übernehmen.

Frankfurt am Main | Auf die Frage des „Kicker“, ob er bereit sei, in absehbarer Zeit mehr Verantwortung zu übernehmen, antwortete der 37-Jährige kurz und knapp: „Da habe ich aktuell keine Ambitionen.“ Lahm wurde in den vergangenen Wochen immer wieder als möglicher Nachfolger von Keller gehandelt, der nach einem Nazi-Vergleich zurücktrat. Lahm selbst ist Turnierdirekto...

