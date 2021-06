U21-Triumph : Kuntz: „Purer Fußball, Leidenschaft, Teamgeist“

Deutschlands U21 ist wieder Europameister. Für den deutschen Fußball-Nachwuchs ist es der dritte Titel, in der Amtszeit von Trainer Stefan Kuntz bereits der zweite. Dem Erfolg der Mannschaft traut er „Signalwirkung“ zu.

Frankfurt am Main | Deutschlands U21 feiert zum dritten Mal als Fußball-Europameister. Anders als bei den Triumphen in den Jahren 2009 und 2017 zählte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes diesmal nicht zu den Mitfavoriten. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gewann in Ljubljana ein hochklassiges und temporeiches Endspiel gegen Portugal verdient mit 1:0 (0:0). ...

