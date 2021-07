DFB-Auswahl : Kuntz nominiert Kruse, Amiri und Arnold ins Olympia-Aufgebot

Max Kruse, Nadiem Amiri und Maximilian Arnold führen das Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes für die Olympischen Spiele in Tokio an.

Frankfurt am Main | Insgesamt berief Trainer Stefan Kuntz sieben frisch gekrönte U21-Europameister in sein 19-köpfiges Aufgebot, das der DFB bekanntgab. Der Leverkusener Amiri, Kruse vom 1. FC Union Berlin und der Wolfsburger Arnold sind die drei vor 1997 geborenen Spieler, die Kuntz für seine U23-Auswahl nominieren durfte. Ebenfalls in Tokio dabei sein werden Niklas ...

