U21-Europameister : Kuntz' „Hyänenbande“ voller Euphorie - „Ruck“ durchs Land

Leidenschaft, Emotionen, Teamgeist: Die deutsche U21 begeistert bei der EM und belohnt sich mit dem Titel. Der Triumph weckt in der Heimat Hoffnungen für die Zukunft. Der Trainer genießt den Erfolg.

Frankfurt am Main | Richtig emotional wurde es für Europameister-Coach Stefan Kuntz noch einmal nach der Landung in Frankfurt. „Da war wirklich Tränengefahr. Das ging mir extrem unter die Haut“, sagte der Nationaltrainer über den Empfang seiner U21 an der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes, wo die Mitarbeiter Spalier standen. Übermüdet, aber glücklich waren die Eur...

