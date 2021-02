Bundesliga am Sonntag : Kruse feiert Union-Comeback - Kramaric in 1899-Startelf

Max Kruse feiert nach zwölf Wochen Verletzungspause sein Comeback für den 1.

Berlin | FC Union. Der Offensivspieler steht am Sonntag in der Startformation des Berliner Fußball-Bundesligisten in der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim. „Er hat sehr gut trainiert. Er hat lange gearbeitet, um zurückzukommen“, sagte Trainer Urs Fischer b...

