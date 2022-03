Real Madrid : Kroos hofft noch auf Einsatz gegen PSG - „Es wird eng“

Ex-Weltmeister Toni Kroos hofft noch auf einen Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League von Real Madrid am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain.

Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training am Oberschenkel an der Rückseite verletzt. „Es ist eine kleine Verletzung. Es ist nicht hundertprozentig zu sagen, ob es bis Mittwoch reicht. Es wird eng. Ich schließe es nicht aus“, sagte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ im Gespräch mit Bruder Felix. Real-Trainer Carlo Ancelotti muss gegen Paris...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.