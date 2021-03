Ligue 1 : Kovac verpasst mit Monaco Sieg im Spitzenspiel gegen Lille

Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac hat mit der AS Monaco einen Big Point im Titelrennen der französischen Fußball-Liga verpasst.

Monaco | Die Monegassen mussten sich mit einem 0:0 gegen Spitzenreiter OSC Lille begnügen und liegen damit als Vierter weiter sieben Zähler hinter dem ersten Platz. Titelverteidiger Paris Saint-Germain kann am Abend mit einem Erfolg gegen den FC Nantes noch an Lille vorbeiziehen. In den vergangenen Wochen hatte Kovac mit Monaco eine Aufholjagd gestartet....

