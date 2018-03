Delling-Kolumne : Konstruktive Kollegen-Kritik – Toni Kroos kann's

Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen.

von Gerhard Delling

31. März 2018, 16:59 Uhr

Diese Woche hat gezeigt, wie der Hamburger SV gerettet werden kann. Er muss nur (einen wie) Toni Kroos verpflichten. Das ist das Profil, das zum Erfolg führt. „Man hat gesehen, dass wir doch nicht so gut sind, wie uns immer gesagt wird und wie manche von uns vielleicht glauben“, hatte der Nationalspieler offensiv in die Mikrofone diktiert. Da fühlt sich einer verantwortlich, der das auch darf, weil er fußballerisch die Klasse und die nötige Erfahrung hat.

Mit solchen Spielern kann man nicht nur Weltmeister werden, sondern sogar den WM-Titel verteidigen. Das hochklassige 1:1 gegen Spanien hat gezeigt, wozu die Mannschaft von Jogi Löw in der Lage ist, und dass sie natürlich zum Kreis der Favoriten beim Turnier in Russland zählt. Die 0:1-Niederlage am Dienstag gegen Brasilien hat daran nicht nur nichts geändert. Im Gegenteil: Danach wissen wir, dass die wirklich wichtigen Akteure auf dem Platz (allen voran Kroos) hungrig und qualitätsbewusst sind. Dazu mutig und selbstbewusst genug, die Wahrheit auszusprechen. „Wir hatten einige Spieler, die die Möglichkeit hatten, sich zu zeigen. Das haben sie nicht getan. Das ist ärgerlich“, fügte der 28-Jährige noch hinzu. Eine Kritik, die intern sicher manch einer wie Gündogan, Sané oder Goretzka alles andere als gut gefunden haben dürfte.

Was immer die nicht namentlich genannten, aber trotzdem klar identifizierbar angesprochenen Kollegen daraus machen, es wird die Nationalmannschaft stärken. Denn einer der Stammkräfte demonstriert damit, dass es ihm wichtig ist, dass alle für alle das Beste geben in diesem Team. Das wird auch die anderen Führungsspieler wie Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng bestärken und zusätzlich herausfordern, dem großen, gemeinsamen Ziel noch mehr Nachdruck zu verleihen.

Löw ist zu beneiden, dass er solche Spieler hat. Aber auch zu beglückwünschen, dass er sie durch seine Arbeit und Sensibilität für die einzelnen Charaktere dahin gebracht hat. Natürlich ist das keine Garantie für eine erfolgreiche WM. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es in Russland eine absolute Enttäuschung gibt, ist mit den Aussagen von Kroos weiter gesunken.

Deswegen: Der HSV wäre längst gerettet mit Toni Kroos bzw. einem wie ihm. Aber so einen gibt es dort nicht. Und das hat nichts mit Geld zu tun, sondern damit, dass dieser Typus nicht entwickelt wurde. Die meisten Spieler sind ja ohnehin nur für wenige Jahre dort, Trainer in der Regel nur für Monate – und selbst in Vorstand und Aufsichtsrat gibt es generell keine langfristigen Verantwortlichkeiten.

Auch der neue Trainer Christian Titz hat das Personenkarussell zu allererst mal wieder auf Höchstgeschwindigkeit gedreht. Natürlich musste er etwas ändern. Dazu gehört auch, arrivierte Spieler wie Papadopoulus, Diekmeier oder Mavraj mal auf die Bank zu setzen. Nur verlieren sollte man sie nicht, sondern besser machen – vor allem in Sachen Verantwortungsbewusstsein. Denn für ein neues, funktionierendes Mannschaftsgebilde braucht es ganz viel Zeit und vor allem Siege. Da wäre ein Erfolg heute in Stuttgart auch mit Blick auf die nächste Saison ganz Kroos – ähh…groß!