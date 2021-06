Nach Thrombose-Erkrankung : Klose: „Noch fünf bis sieben Wochen geduldig sein“

Miroslav Klose muss wegen der Folgen von zwei Thrombosen im Bein weiter vorsichtig sein.

München | Der Fußball-Weltmeister von 2014 sagte der „Bild“-Zeitung: „Der Fahrplan der Ärzte sieht grob so aus, dass ich noch fünf bis sieben Wochen geduldig sein und mit leicht angezogener Handbremse den Alltag bewerkstelligen muss, um kein unnötiges Risiko einzugehen.“ Am Dienstagabend sah sich der 43-Jährige in der Münchner Arena das EM-Gruppenspiel der d...

