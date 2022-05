3. Liga : Klassenerhalt geschafft: Verl reicht ein Remis vs. Duisburg

Der SC Verl hat am letzten Spieltag in der 3. Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt perfekt gemacht. Dafür reichte der Mannschaft von Trainer Michel Kniat, der Verl erst im Februar auf einem Abstiegsplatz als Cheftrainer übernommen hatte, am Samstag ein 1:1 (0:1) im Westduell gegen den MSV Duisburg. Die Verler hatten vor dem letzten Spiel in der Saison 2021/2022 zwei Punkte Vorsprung auf Viktoria Berlin auf Abstiegsplatz 17. Die Berliner verloren allerdings am Samstag zu Hause gegen den SV Meppen mit 3:4 (0:0).

