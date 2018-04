Mitgliederversammlung : Kind-Vorstand bei 96 nicht entlastet

Bei Hannover 96 kriselt es nicht nur auf dem Spielfeld. Auch im Vorstand ist nicht alles zum Besten.

von dpa

20. April 2018, 07:07 Uhr

Hannover-96-Präsident Martin Kind hat bei der Mitgliederversammlung des Muttervereins heftigen Gegenwind bekommen, ein Antrag auf Satzungsänderung zur Eindämmung von Kinds Einfluss erhielt aber nicht die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit.

Mit dieser Änderung wollten einige Mitglieder erreichen, dass Kind und seine Vorstandskollegen an Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden sind. Dies hätte dann auch für das in Hannover hoch umstrittene Thema 50+1 gegolten. 576 Mitglieder stimmten für den Antrag, 544 dagegen.

Allerdings wurde der Vorstand des Muttervereins von Hannover 96 um den Vorsitzenden Kind nicht entlastet. 543 Mitglieder stimmten für eine Entlastung, 548 dagegen. Damit verhärten sich die Fronten im e.V. des Fußball-Bundesligisten weiter. Seit Monaten liefern sich Kind und eine Opposition einen erbitterten Kampf, der auch zu einem Stimmungsboykott bei den Heimspielen des Erstligisten geführt hat.

In der sehr emotionalen Versammlung warfen sich beide Seiten immer wieder gegenseitige Lügen vor. Während sich Kind mit Wortbeiträgen mit Ausnahme seines kurzen Vorstandsberichtes zunächst zurückhielt, griff Uwe Krause, stellvertretender Vorsitzender, die Kind-Gegner heftig an. Zu einer Befriedung der angespannten Stimmung im Verein trug Krause damit nicht bei. Neben dem Vorstand verweigerten die Mitglieder auch dem Aufsichtsrat die Entlastung.

Trotz der ausgebliebenden Entlastung bei der Mitgliederversammlung hat Hannover-96-Präsident Martin Kind zu keiner Zeit an persönliche Konsequenzen gedacht. «Das ist erst einmal unbedeutend. Maximal optisch interessant, aber inhaltlich letztendlich ohne Bedeutung», sagte Kind.

Viel wichtiger für Kind war, dass ein Antrag auf Satzungsänderung nicht die erforderliche Zweitdrittelmehrheit erhielt, mit der der Vorstand an Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden gewesen wäre. «Deshalb ist es deutlich zu begrüßen, dass dieser Antrag abgelehnt wurde, weil das tatsächlich zu einer dramatischen Veränderung der Strukturen geführt hätte», sagte der 96-Boss, der auch Geschäftsführer der ausgegliederten Profiabteilung ist. 576 Mitglieder stimmten am Donnerstag für den Antrag, 544 dagegen. Dieser hätte auch für das in Hannover hoch umstrittene Thema 50+1 gegolten.