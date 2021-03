U21-Europameisterschaft : Kein „Taktieren“: U21 will mit Sieg ins Viertelfinale

Nach nur zehn Tagen in Ungarn endet die Vorrunde der U21-EM für die deutsche Elf. Das Team will noch einmal wiederkommen - zur K.o.-Runde Ende Mai. Dafür braucht es im letzten Spiel gegen Rumänien mindestens ein Remis.

Frankfurt am Main | Gewinnen, Viertelfinale klar machen, auf die K.o.-Runde freuen: So lautet der Matchplan der deutschen U21 für das letzte EM-Gruppenspiel in Budapest gegen Rumänien am heutigen Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben). Gedanken über die Szenarien in der Gruppe oder mögliche Gegner im Viertelfinale blendet Nationaltrainer Stefan Kuntz aus. „Taktieren, das kann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.