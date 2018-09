Bundesliga : Kein Einspruch von Bayer Leverkusen gegen Bellarabi-Strafe

Bayer Leverkusen akzeptiert die Strafe des DFB-Sportgerichts gegen Karim Bellarabi. «Wir werden keinen Einspruch einlegen», sagte Bayer-Sprecher Dirk Mesch.

von dpa

18. September 2018, 10:46 Uhr

Der 28 Jahre alte Leverkusener Bellarabi war wegen seines groben Fouls an Bayern-Spieler Rafinha für vier Begegnungen gesperrt worden. Zudem muss Bellarabi eine 10 000-Euro-Geldstrafe bezahlen.

Der Offensivspieler war in der Bundesligapartie der Bayer-Elf beim deutschen Meister in München (3:1 für München) von Schiedsrichter Tobias Welz in der 80. Minute mit Rot des Feldes verwiesen worden. Bellarabi hatte sich anschließend bei Rafinha entschuldigt. Der 33-Jährige hatte sich bei dem groben Bellarabi-Foul einen Innenbandteilriss am linken Sprunggelenk zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.