Fußball : Kehl zu Fan-Rückkehr: „Haben zwei Jahre darauf gewartet“

Der frühere Nationalspieler Sebastian Kehl hofft, dass der Fußball angesichts der langen Corona-Beschränkungen wieder seinen alten Stellenwert in der Gesellschaft erreicht. „Ich glaube, es wird auch ein bisschen brauchen, bis der Fußball wieder die Dimension erreicht, den er in den Jahren zuvor hatte. Aber ich wünsche mir das, nicht nur für unseren Club, sondern insgesamt für die Fußball-Welt in Deutschland“, sagte der 42-Jährige vor dem Topspiel der Bundesliga von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig am Samstagabend im Pay-TV-Sender Sky.

Die Dortmunder Arena war erstmals nach 763 Tagen wieder mit 81 365 Zuschauern ausverkauft. „Wir haben zwei Jahre darauf gewartet. Es ist auch nicht so, dass wir es als selbstverständlich erachten, dass wir nach so einer lange Zeit das Stadion sofort wieder ausverkauft bekommen“, sagte der frühere BVB-Profi Kehl, der im Sommer das Sportdirektoren-Amt vo...

