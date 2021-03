VfB Stuttgart : Keeper Kobel verrät: Profis hören Fangesänge in der Kabine

Die Profis des VfB Stuttgart wollen in der Zeit coronabedingter Geisterspiele nicht gänzlich auf die Unterstützung durch ihre Fans verzichten.

Stuttgart | Deshalb lassen sie hin und wieder in der Kabine Fangesänge laufen, wie Torhüter Gregor Kobel der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Freitag) sagte. Es fühle sich nach wie vor „traurig“ an, regelmäßig in leere Stadien einzulaufen, sagte der Schlussmann des schwäbischen Fußball-Bundesligisten. „Ich bin einer, der es liebt, vor 60 0...

