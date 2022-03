Menschenrechte : Katar-WM: FIFA-Treffen mit Amnesty International

Der Fußball-Weltverband FIFA berät mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International über die Lage für ausländische Arbeiter im WM-Gastgeberland Katar.

„Wir setzen uns weiterhin voll und ganz für den Schutz der Arbeiter ein, die an der Durchführung der FIFA Fußball-WM beteiligt sind, und sind zuversichtlich, dass das Turnier auch als Katalysator für einen breiteren positiven und dauerhaften Wandel im Gastgeberland dienen wird“, wurde FIFA-Abteilungsleiterin Joyce Cook in einer Mitteilung am Sonntag zi...

