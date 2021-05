Nationalmannschaft : Karriereende im DFB-Tor für Neuer kein Thema

Der ewige Löw macht im Sommer als Bundestrainer Schluss. Für den ewigen Neuer ist das keine Option. Manuel Neuer will auch nach seinem 100. Spiel und unter Löw-Nachfolger Flick weiter für Deutschland antreten. Bei der EM spielt er auch für den aktuellen Coach.

Seefeld in Tirol | An sein letztes Länderspiel verschwendet Manuel Neuer vor der anstehenden Fußball-EM keinen Gedanken. Seine DFB-Laufbahn soll vielmehr auch unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick weitergehen. „Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden“, sagte der Kapitän und Stammtorhüter des DFB-Teams in Seefeld. „Für mich persönlich ist ...

