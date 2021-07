Bayern-Chef : Kahn: Suchen in Zuschauer-Frage Austausch mit Behörden

Der neue Bayern-Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hat die Rückkehr von Zuschauern in die Bundesliga-Stadien grundsätzlich begrüßt.

Frankfurt am Main | „Es ist eine gute Nachricht, dass wieder Zuschauer in die Arena dürfen. Unsere aktuelle Information ist, dass wir 20.000 Zuschauer in der Allianz Arena haben dürfen“, sagte Kahn am Mittwoch in München. Der deutsche Fußball-Rekordmeister stehe „im Austausch mit den Behörden“, um Details zu klären. Tags zuvor hatten die Chefinnen und Chefs der Staats...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.