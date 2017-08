Beim CFC Genua : Juve gewinnt dank Dybalas Dreierpack nach Rückstand

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone Arveda 1 von 1

Der Rekordchampion siegte beim CFC Genua nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (2:2) und kam zum zweiten Erfolg in der zweiten Partie. Der Argentinier Dybala traf in der 14. und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Elfmeter. Zudem markierte er den 4:2-Endstand ebenfalls in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Juan Cuadrado (62.) für die Turiner getroffen, bei denen Weltmeister Sami Khedira in der 58. Minute ausgewechselt wurde.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 20:54 Uhr