Eintracht-Leihstürmer : Jovic schließt Verbleib in Frankfurt nicht aus

Der von Real Madrid ausgeliehene Stürmer Luka Jovic hält auch einen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt über das Saisonende hinaus für nicht ausgeschlossen.

Frankfurt am Main | „Darüber denke ich nach, wenn die Saison vorbei ist“, sagte der 23-jährige Serbe der „Bild“-Zeitung. „Jetzt konzentriere ich mich nur auf Eintracht Frankfurt und arbeite daran, die kommenden Spiele so gut wie möglich zu spielen.“ Grundsätzlich sei aber alles vorstellbar, „denn man weiß im Profifußball nie was passiert“. Jovic bestritt für die Frank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.