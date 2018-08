Kommentar zur WM-Analyse : Jogi Löws späte Erklärungen: Ein Trauerspiel ohne Abpfiff

Löw hat versagt, der DFB hat versagt. Die Mannschaft hat versagt, kommentiert unser Autor Jürgen Muhl.

von Jürgen Muhl

29. August 2018, 15:59 Uhr

Über zwei Monate hat Nationaltrainer Jogi Löw benötigt, um das WM-Debakel von Russland zu erklären. Halbwegs vielleicht. Eine schier viel zu lange Zeitspanne für einen Cheftrainer. Ein Bundesligacoach oder auch ein Geschäftsführer eines großen Unternehmens, der nach einem Desaster erst einmal in Deckung geht und beim Genuss eines Espressos ein Sonnenbad nimmt, würde über Nacht seinen Job verlieren.

Und wer in aller Ehrlichkeit – so wie Löw es heute getan hat – eigene Defizite und Versäumnisse der Öffentlichkeit präsentiert, gibt sein Versagen zu. Was für die Person Löw spricht. À la bonne heure.

Die Zeit des Bundestrainers war bereits mit dem WM-Titelgewinn 2014 abgelaufen, schon zwei Jahre später bei der Europameisterschaft in Frankreich konnte er seine Mannschaft nicht in die Erfolgsspur bringen. Danach folgten zahlreiche stümperhafte Qualifikations- und Testspiele. Was den DFB nicht daran hinderte, den Vertrag mit seinem leitenden Angestellten nicht nur zu verlängern, sondern auch finanziell kräftig draufzulegen. Alle Forderungen von Löw – was auch seinen Riesenstab angeht – wurden erfüllt. Traumjob Bundestrainer.

Löw hat versagt, der DFB hat versagt. Die Mannschaft hat versagt. Ein Trauerspiel ohne Abpfiff.