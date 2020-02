Jetzt ist die Zeit, wichtige Zeichen zu setzen

Avatar_shz von shz.de

08. Februar 2020, 14:19 Uhr

Es ist mal wieder an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Nachdem die deutsche Öffentlichkeit seit dem DFB-Pokalspiel zwischen Schalke und Hertha BSC diese Woche heftig über Rassismus im Fußball diskutiert, muss jetzt gehandelt werden. Denn, wie es ein kluger Mann einst formulierte: „Wenn Worte schon Taten wären, würde es ziemlich still werden auf dieser Welt“. Es sollte lauter werden als bei der Begegnung am Dienstag die Zuschauer , die Herthas Jordan Torunarigha mit Affenlauten rassistisch beleidigten. Der 22-Jährige, der später auch noch des Platzes verwiesen wurde, weil er seine Verzweiflung an einer Getränkekiste abarbeitete, brach schließlich in Tränen aus. Tränen, die sich anscheinend über viele Jahre angesammelt hatten. Ich erinnere mich an mehrere Spiele insbesondere Anfang der 90er Jahre, bei denen dieses menschenverachtende Gebaren gegenüber andersfarbigen Spielern öfter zu beobachten war. Damals traf es unter vielen auch einen gewissen Souleyman Sane, dessen Sohn Leroy mittlerweile deutscher Nationalspieler ist, und für den die Bayern ganz viel Geld geben wollten, damit er Münchner wird. Der internationale Fußball reagierte damals mit einer aufwendigen Kampagne unter dem Motto: „No to racism!“ Ausnahmsweise keine platte Marketinghülse, um das eigene Gewissen zu beruhigen, sondern ein viel beachtetes Instrument, dass den offenen Rassismus zwar nicht gänzlich aus den Stadien verbannen, dafür aber immerhin spürbar einschränken konnte. Ich glaube an die Kraft von Kampagnen und daran, dass es helfen würde, diese neu aufzulegen. Vielleicht erweitert um das Wort „say“!

Es ist richtig, dass der beleidigte Spieler ganz offiziell Strafanzeige gestellt hat. Eine, die das Potenzial hat, Kampagnenkraft zu entwickeln. Denn Jordan Torunarigha ist zwar dunkelhäutig, aber er ist alles andere als ein Ausländer. Ich kenne seinen Vater, der aus Nigeria stammt, noch aus seiner Zweitligazeit in Chemnitz. Dort ist auch Sohn Jordan geboren, der nicht nur Deutsch spricht, sondern sogar unser Land fußballerisch in der U20 und U21-Nationalmannschaft vertritt. Trotzdem wurde und wird er wegen seiner Hautfarbe immer wieder rassistisch beleidigt.

Sein jetziger Trainer Jürgen Klinsmann hat dem 22-Jährigen freigestellt, ob er heute im Bundesligaheimspiel gegen Mainz mit von der Partie sein will. Ich hoffe, dass Klinsmann intern aber noch weiter gegangen ist und seinen Spieler bestärkt und sogar aufgefordert hat, in der Startelf aufzulaufen. Denn so bitter dieser Skandal auch ist, er offeriert auch die Chance auf ein neues Bewusstsein gegen Rassismus. Und sogar auf eine neue Rolle für den ehrgeizigen Fußballer Jordan Torunarigha. Der steht plötzlich mehr im Fokus denn je – für eine übergeordnete Bewegung, für sich selbst und für seine Karriere als Spieler. Jetzt ist die Zeit, wichtige Zeichen zu setzen.





TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen