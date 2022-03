Fussball : Im riesigen Stadion spielen

Zuletzt spielten die Fußballerinnen des FC Bayern München vor 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Für ihr Spiel am Dienstag gegen Paris Saint-Germain hoffen sie auf zehnmal so viele: 10 000! Möglich wird das, weil die Münchnerinnen zum ersten Mal in der Allianz Arena antreten. In das gewaltige Stadion passen einfach viel mehr Menschen rein.

„Wir hoffen natürlich, dass viele Fans kommen“, sagte die Spielerin Maximiliane Rall zu Journalisten. Ihre Teamkollegin Giulia Gwinn findet es „eine richtig coole Sache“, dort zu spielen. Bei der Partie geht es um den Einzug ins Halbfinale der Champions League (gesprochen: tschämpiens lieg). Diesen Wettbewerb für die besten Fußball-Vereine in Europa h...

