28. Spieltag : „Husarenritt“: Eintracht nach Sieg im Spektakel obenauf

Was für eine Fußball-Show! Zwischen Frankfurt und Wolfsburg geht es hin und her, die Hessen machen mit dem 4:3 einen riesigen Schritt in Richtung Champions League. Cheftrainer Hütter ist begeistert.

Frankfurt am Main | Adi Hütter kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Nach dem Sieben-Tore-Spektakel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg, das seine Mannschaft furios mit 4:3 (2:1) für sich entschied, hielt der Österreicher auf dem Rasen der WM-Arena Plausch um Plausch. Eine Woche nach dem 2:1 in Dortmund haben die Hessen die nächsten wichtigen Punk...

