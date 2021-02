FC Schalke 04 : Huntelaar erwartet nach Faserriss längere Pause

Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar geht nach seinem Faserriss von einer längeren Pause aus, strebt aber dennoch eine möglichst schnelle Genesung an.

Gelsenkirchen | „Der Druck ist da, ich will so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen“, sagte der 37 Jahre alte Niederländer vor dem Revierderby des FC Schalke in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund im TV-Sender Sky. „Jetzt mit dem Faserriss muss ic...

