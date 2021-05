DFB-Comeback : Hummels: „War Ziel, mich wieder hier reinzuarbeiten“

Mats Hummels bewertet sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch als einen persönlichen Sieg nach der bitteren Ausbootung durch Bundestrainer Joachim Löw im Frühjahr 2019.

Seefeld in Tirol | „Es hat weh getan“, sagte der 32 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund im Trainingslager in Seefeld und fügte hinzu: „Es war ein Ziel von mir, mich wieder hier reinzuarbeiten. Aus Ehrgeiz - und weil es auch eine Ehre für mich ist, für Deutschland zu spielen.“ Er sei schon „ein bisschen nervös und aufgeregt“ gewesen, als er in den DFB-Kreis...

