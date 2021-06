Länderspiel gegen Lettland : Hummels vor dem letzten Test: Der EM-Titel das Ziel

Mats Hummels hat vor dem abschließenden Test den EM-Titel als Ziel benannt.

Seefeld in Tirol | „Zwei Dinge treiben mich an: Erstens möchte ich nicht, dass meine Nationalmannschaftszeit mit einem sportlich katastrophalen Jahr zu Ende geht - wie es 2019 noch schien. Zweitens will ich den Titel holen. Dafür sind wir hier“, sagte der 32 Jahre alte Fußball-Profi von Borussia Dortmund in einem Interview dem „Kicker“. Deutschland sei nicht der Topf...

