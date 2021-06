Nationalmannschaft : Hummels muss sich quälen - Happy-End als Antrieb

Der Rückkehrer wird von gleich mehreren Zielen getrieben: Er will noch einen Titel mit Deutschland und ein Happy-End mit Bundestrainer Löw. Dafür muss sich Mats Hummels quälen, die Patellasehne schmerzt.

Herzogenaurach | Mats Hummels beißt sich durch. Und sein persönliches Jubiläum gegen Ungarn soll nur eine Zwischenstation sein. Der kleine Tapeverband an seinem linken Knie war am Tag vor dem EM-Gruppenabschluss in München der einzige Hinweis darauf, dass der Nationalmannschafts-Rückkehrer mit einem Handicap durch sein fünftes großes Turnier geht. Die Kniegeschicht...

