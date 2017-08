Bester HSV-Saisonstart seit 2010 : Zehn Hamburger erringen Sieg und Tabellenführung in Köln

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Köln/Hamburg | Durch Tore von Anré Hahn (28.), Bobby Wood (34.) und Lewis Holtby (100.) hat der HSV die Partie beim 1. FC Köln mit 3:1 gewonnen. Damit stehen die Hamburger mindestens bis Samstagabend auf dem ersten Tabellenpatz. Den Kölner Anschlusstreffer erzielte Frederik Sörensen in der 97. Spielminute.

Die Partie wurde in der 2. Hälfte für einige Minuten unterbrochen, da Schiedsrichter Felix Brych verletzungsbedingt passen musste. Sein Ersatzmann stellte kurz nach seiner Einwechslung den Ex-Kölner Mergim Mavraj mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Das machte das Spiel wieder etwas spannend.

Die Übertragung der Partie lief alles andere als rund. Es gab Probleme mit dem Eurosportplayer gegeben. Ein Sprecher von Eurosport sagte am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur: „Es gibt Probleme, das ist uns bekannt. Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, diese zu beheben.“ In sozialen Netzwerken empörten sich unter dem Hashtag #Eurosportplayer viele Nutzer über schwarze Bildschirme statt Tore. Eurosport twitterte eine Entschuldigung: „Liebe Fußballfans, es tut uns leid (...).“

Das Spiel ist das erste, das ausschließlich mit dem kostenpflichtigen Eurosportplayer zu empfangen ist. Fans müssen für die Live-Übertragung von 45 Spielen 29,99 Euro bezahlen. In dem Paket sind 30 Erstliga-Spiele am Freitag, fünf Spiele am Sonntag (13.30 Uhr), fünf am Montag (20.30 Uhr) und alle Relegationspartien sowie der Supercup.

Manche Kunden nahmen es mit Humor und posteten bei Twitter einen Screenshot vom ZDF-Videotext mit den Worten: „Dann halt so wie früher.“ Manch Urteil war hart: „Der Absteiger 2017/18 steht fest: #Eurosportplayer (...).“

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 22:35 Uhr