Heutiger Kölner : Trotz der Pfiffe: Dominick Drexler betont seine Freundschaft zu Holstein Kiel

Seinen Doppelwechsel über Dänemark haben ihm einige übel genommen. Doch Drexler bleibt den Störchen positiv gesinnt.

von dpa

21. Oktober 2018, 14:27 Uhr

Kiel | Vor seiner Rückkehr nach Kiel hatte der Kölner Fußball-Profi Dominick Drexler große Vorfreude verspürt, bei seiner Abreise waren die positiven Emotionen gedämpft. Dazu trug nicht nur der späte Ausgleich von Holstein Kiel gegen Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln am Samstag zum 1:1 (0:1)-Endstand bei. Es waren auch die Reaktionen auf den Rängen, die schmerzten.

Weiterlesen: Kiel-Midtjylland-Köln: Drexler wechselt erneut

Während Kölns Trainer Markus Anfang wie auch Abwehrchef Rafael Czichos aufgrund ihrer verdienstvollen Vergangenheit in Kiel Beifall erhielten, erntete Drexler wütende Pfiffe von einigen der 9700 Zuschauer im Holstein-Stadion. „Die Zuschauer wollen immer jemanden haben, auf den man draufgehen kann. Egal, mein Bild von Kiel wird positiv bleiben“, sagt Drexler.

Der Offensivspieler war noch vor Monaten an der Förde wohlgelitten. In der vergangenen Saison erzielte der Publikumsliebling 14 Pflichtspieltore und hatte damit großen Anteil, dass der Zweitligist bis in die Relegation zur Bundesliga vorgedrungen war. Drexler: „Sie haben mich vor einigen Monaten noch geliebt.“ Anders als Anfang und Czichos, die den direkten Weg nach Köln gewählt hatten, nehmen die Holstein-Fans Drexler den Umweg über den FC Midtjylland übel. Die Rochade wird für ein taktisches Manöver gehalten. Holstein Kiel hatte von den Dänen, bei denen Drexler nie spielte, 2,5 Millionen Euro erhalten, Köln zahlte wenige Wochen später an Midtjylland vier Millionen Euro. Die verärgerten Kieler Fans vermuten, Drexler sei an der merkwürdigen Odyssee nicht unschuldig.

„Ich habe keinen einzigen schlechten Gedanken an die Fans“, entgegnete der Geschmähte und atmet tief durch. „Die Pfiffe waren nur ein Nebenschauplatz.“ Die tollen Erlebnisse in den zwei Jahren an der Förde bleiben dem 28 Jahre alte Mittelfeldspieler. „Es war schön, wieder hier zu sein.“ Am Vortag der Partie hatten sich Drexler, Czichos mit einigen Kieler Spielern im Kölner Mannschaftshotel getroffen und Erlebnisse ausgetauscht. An dem Abend wurde reichlich gelacht.

„Ich habe unfassbar schöne Erinnerungen mit den Jungs an die Kieler Zeit“, sagte Drexler und drückte den neben sich stehenden Kieler Abwehrchef Dominik Schmidt an sich. Beinahe unglaublich ist, was Schmidt über Drexler dann berichtet. „Er hat erzählt, er hat geträumt, dass es Elfmeter für Köln geben wird, weil ich ihn von den Beinen hole“, erzählte der Kieler Innenverteidiger. Es kam tatsächlich so. Torjäger Simon Terodde verwandelte den Strafstoß.

Schmidt nimmt Drexler in Schutz: Das sei weder Schauspielerei noch eine Fehlentscheidung gewesen. „Ich habe ihn wirklich getroffen“, beteuerte der Kieler. Auch wenn sie jetzt zweimal im Jahr Gegner sind, verstehen sie sich blendend. Drexler hofft, dass es mit den Kieler Zuschauern auch wieder so wird.