Restprogramm der Abstiegskandidaten : Neues vom HSV: Ein Sieg in Wolfsburg und die Relegation ist nah

Zahlen und Fakten vor dem 32. Spieltag: Vom Abstieg bis zur Relegationshoffnung ist beim HSV am Wochenende alles drin.

von Gerrit Hencke

26. April 2018, 19:44 Uhr

Hamburg | Seit dem 1:0 der Hamburger gegen den SC Freiburg am vergangenen Spieltag ist der Glaube bei den Fans zurückgekehrt, dass wieder einmal der erste Abstieg aus der Bundesliga vermieden werden kann. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt jetzt nur noch fünf Punkte. Anfang der Woche meldete der HSV, dass für die Auswärtspartien am Samstag beim ebenfalls gefährdeten VfL Wolfsburg und am 5. Mai bei Eintracht Frankfurt alle Gästetickets vergriffen sind. Daher werden 3000 Fans die Reise nach Wolfsburg antreten – die nach Frankfurt sogar 5000. Und das letzte Heimspiel am 12. Mai gegen Borussia Mönchengladbach im Volksparkstadion ist mit 57.000 Zuschauern bereits ausverkauft. Alle Fans wollen dabei sein, wenn das Fußball-Wunder doch noch wahr werden sollte. Damit das klappt, muss am Samstag ein Sieg gegen Wolfsburg her. Zahlen, Daten und Fakten zum Restprogramm der Saison.