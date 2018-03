Nachfolger von Bernd Hollerbach : Neuer HSV-Trainer: Wer ist Christian Titz?

Christian Titz ist in der Trainerszene wahrlich kein Unbekannter. Doch Fußball-Fans ist er nicht unbedingt ein Begriff.

von Götz Bonsen

12. März 2018, 16:15 Uhr

Hamburg | Von Homburg nach Hamburg ging es für Christian Titz im Jahr 2015. Beim HSV sollte er zunächst die B-Jugend übernehmen, seit der Beurlaubung von Bernd Hollerbach am 12. März ist er Cheftrainer. In Mannheim geboren – den Geburtsort hat Titz mit Werder Bremens „Urgestein“ Thomas Schaaf gemeinsam – hatte er es als Spieler mit dem SC 07 Idar-Oberstein bis in die Regionalliga geschafft. Fußball-Kennern ist er aber vor allem durch sein umfassendes Schriftwerk über Trainingsmethoden und vielleicht auch durch den Regionalliga-Aufstieg mit dem FC Homburg bekannt.

Foto: imago/Manngold

Zusammen mit dem früheren Bundesliga-Spieler Thomas Dooley verfasste der 2004 gemeinsam mit Karsten Bäron examinierte Fußball-Lehrer vor seiner Hamburger Zeit zwischen 2010 und 2015 sieben Standardwerke zur Fußballtaktik, darunter Titel wie „Perfekte Schusstechniken“, „Dribbeln und Finten“ und „Das 4-4-2-System“. 2002 gründete er mit dem früheren US-Nationalspieler Dooley die Dooley Soccer University, an der er auch lehrte.

Foto: imago/Michael Schwarz

Danach trainierte der heute 46-Jährige den 1. FC Passau (2005/06), Viktoria Köln (2009) und den FC Homburg (2011-2014). Anfang der laufenden Saison übernahm er die zweite Mannschaft des HSV, mit der er gleich Herbstmeister in der Regionalliga Nord wurde. Sein Vertrag als Jugendtrainer läuft noch bis 2019.