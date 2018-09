Neues vom HSV : Nach dem Albtraum: HSV zwischen Fundamentalkritik und Wahrheitssuche

0:5 gegen Regensburg: Ein derber Schlag vor den Bug. Vielleicht kommt die Schmach genau zur rechten Zeit.

von Götz Bonsen

24. September 2018, 15:29 Uhr

Hamburg | Es hätte ein so schöner Herbstanfang vor 44.716 Zuschauern werden können: Der HSV schlägt als Tabellenerster daheim Jahn Regensburg, verlängert seine ansprechende Siegesserie und ankert an der Spitze. Weil dies am Sonntagvormittag vor der überraschenden wie entlarvenden 0:5-Zerstörung durch die Süddeutschen so verdammt logisch und machbar erschien, gibt der Schuss vor den Bug jetzt doppelt Anlass zur Resignation. Trainer Christian Titz zeigt seinen Spielern am Tag danach eine Video-Horrorshow vom Spiel, statt die Gescholtenen zum geplanten Aqua-Jogging zu schicken.

90' Das war's! Ein bitteres, aber definitiv verdientes 0:5 gegen den @SSVJAHN. Wir entschuldigen uns für die enttäuschende Leistung und wünschen allen eine gute Heimreise. Jetzt gilt es: Mund abzuputzen und den Fokus neu setzen.

____#HSVSSV 0:5#nurderHSV pic.twitter.com/DUApji7fAB — Hamburger SV (@HSV) 23. September 2018

Zwei Heimniederlagen in drei Spielen in der Zweiten Bundesliga – und nun auch noch deklassiert: Gewiss ist es nicht das, was sich der Hanseat für das Neuland Liga 2 vorstellt. So herrscht Katerstimmung und Zweifel an der inneren Gesundheit des verschleppten Dinos kommen aus dem Inneren. „Wenn du so hoch verlierst, kann man nicht zur Normalität übergehen“, sagte Titz am Montag nach einer Videoshow für seine Spieler, auf die noch eine kurze Trainingseinheit folgte.

Am Dienstag soll dann die intensive Vorbereitung auf das Spiel am Donnerstag bei Greuther Fürth beginnen. Weitere besondere Maßnahmen hat Titz trotz des Rückschlags nicht geplant. „Ich werde meine Spieler mit Sicherheit nicht durchs Dorf treiben. Das finde ich deplatziert“, sagte der 47-Jährige. „Wir haben gestern im Verbund schlecht verteidigt und bei den Standards schlecht gestanden. Wir versuchen, das Ganze zu analysieren, um es dann am Donnerstag besser zu machen." Hamburgs Sport-Vorstand Ralf Becker pflichtet ihm bei: „Es geht nicht, wie wir verteidigt haben. Das haben wir sehr deutlich gemacht. Es ist doch klar, dass wir nicht zur Normalität übergehen“.

Innerhalb der Mannschaft scheint die Niederlage – einmal abgesehen von der Höhe – dann auch nicht ganz so überraschend gekommen zu sein. Schließlich sind die Probleme nicht erst am Sonntag aufgetreten. Schon gegen den 1. FC Heidenheim (3:2) und bei Dynamo Dresden (1:0) habe der HSV „mit viel Glück gewonnen“, stellt Aron Hunt nun fest. Dabei hatte die individuelle Klasse beim Hattrick von Pierre-Michel Lasogga gegen Heidenheim sowie ein toller Schuss von Hee-Chan Hwang in Dresden zum Sieg geführt. „Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Offensive vorne immer alles auseinandernimmt“, mahnte Hunt. „Wir machen zu viele individuelle Fehler. Das haben die Gegner oft nicht bestraft, aber heute schon“, so Hunts Universalkritik.

Problemstelle ist weiterhin die Defensive, die sich weiterhin in der Konsolidierungsphase befindet. Keeper Julian Pollersbeck – zuletzt noch der Kitt in den Fugen – konnte diesmal nicht verhindern, dass es Gegentreffer rasselte. Im Gegenteil: Beim ersten Tor half er sogar tatkräftig mit, als er einen Ball unterlief, womit er seine Mannschaft auf die Verliererstraße brachte. Die Unsicherheit fing an beim völlig indisponierten Matti Steinmann, der in der 33. Minute bei Stand von 0:2 nach zahlreichen Ballverlusten ausgewechselt wurde, was allerdings insgesamt seine Wirkung verfehlte, da das Regensburger Störgewitter nicht abflachte.

Das Kicker-Sportmagazin verteilte am Ende vier Mal die Note 6: Beide Innenverteidiger (Leo Lacroix und Rick van Drongelen) erwischte die Malus-Note genauso wie Julian Pollersbeck und Aaron Hunt. Einzig Douglas Santos zeigte Normalform.

Beim Abendspiel am Donnerstag um 20.30 Uhr muss der Tabellenzweite auswärts in Fürth antreten. Die etwas geringere Last, das Spiel bestimmen zu müssen, ist den Hamburgern bislang in dieser Saison deutlich besser bekommen. Auf fremdem Platz ist der HSV noch ungeschlagen und hat noch kein Gegentor kassiert, wenn man von dem DFB-Pokalspiel bei TuS Erndtebrück (3:5) absieht, wo die Stabiltät im Defensivverbund ebenfalls unter der starken Favoritenrolle litt. Beim Tabellenvierten Greuther Fürth, der auf einen Punkt an die Hamburger herangerückt ist, wäre die Titz-Elf mit einem Punkt sicher gut zufrieden.