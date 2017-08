Neues vom HSV : Letzte Stunden am Transfermarkt: Setzt der HSV noch ein Zeichen?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg/Frankfurt | Trotz der kühlenden Länderspielpause kocht die Spannung in der Bundesliga derzeit hoch, denn am 31. August um 18 Uhr endet das Sommer-Transferfenster. Bis zu dieser Terminierung müssen sämtliche Wechsel und Anträge online über das digitale Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) eingereicht worden sein, sonst muss die Spielberechtigung bis zum Winter warten. Welchem Club wird es gelingen, hier noch einen entscheidenden Last-Minute-Treffer für den optimalen Saisonverlauf zu landen? Dem HSV etwa?

Dass noch bis zu zwei Spieler kommen sollen, war bis Anfang der Woche jedenfalls die offizielle Agenda von Sportchef Jens Todt. Nun scheint es aber ganz so, als bliebe die HSV-Mannschaft unvollendet. Oder ist dies am Ende nur ein Poker, der die Summen drücken soll? Die geplanten Wechsel des Augsburgers Konstantinos Stafylidis und dessen Alternative Jérôme Roussillon wurden am Ende schließlich als zu teuer abgehakt. Es geschieht in diesen Phasen nicht selten, dass es im letzten Moment doch noch ein Einlenken einer der Verhandlungspartner gibt. Und schon käme das Transferkarussell wieder in Gange.

Linksverteidiger neben dem bisher überzeugenden Youngster Rick van Drongelen würde ansonsten der zuletzt aussortierte Brasilianer Douglas Santos, der im Falle eines Neuzuganges auch noch zu veräußern wäre. Der PSV Eindhoven zeigt weiterhin großes Interesse am 23-Jährigen, der zur Stunde aber bleiben muss. Einen Ersatzmann für den verletzten Nicolai Müller wird es nach aktueller Kunde nicht geben.

Abgängen aus der Bundesliga ist noch etwas länger Tür und Tor geöffnet. In England und Frankreich etwa geht der „Deadline Day 2017“ bis 23.59 Uhr, Spanien akzeptiert Wechselanträge sogar noch bis zu 24 Stunden später. Das könnte von Vorteil sein für den Hamburger SV, der wenigstens den früheren Relegationshelden und Spitzenverdiender Pierre-Michel Lasogga noch abgeben möchte.

Die Leihe des Stürmers zum englischen Zweitligisten Leeds United wurde am Dienstagabend über den offiziellen Twitter-Account der Hamburger kurze Zeit für fix erklärt: „Lasogga geht auf Leihbasis bis Sommer 2018 zu LUFC. Alles Gute für die Saison, Pierre!“, hieß es. Wenig später wurde die Nachricht aber zurückgezogen. Der Grund war laut der „Hamburger Morgenpost“ ein Formfehler. Der Handel mit den „Whites“ dürfte im Laufe des Tages dennoch über die Bühne gehen, denn alle Wechselunterlagen sind eingereicht. Trotz des England-Abenteuers des Sturm-Bullen wird der HSV aber weiter einen beträchtlichen Teil des Millionengehaltes weiter zahlen müssen. Der frühere „Bankrottclub“ aus Nordengland achtet strikt auf sein Gehaltsgefüge.

Stefano Denswil, um den sich die Hamburger vergeblich bemüht hatten, steht jetzt vor einem Engagement beim Premier-League-Club Brighton and Hove Albion. Alles Wichtige zum Wechsel-Endspurt erfahren Sie in unserem Transfer-Live-Blog.

