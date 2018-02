Neues vom HSV : Kein Bier, Hoffmann-Wahl und Rettungscamp

Nach den Fan-Ausschreitungen in Bremen ist auch die Partie gegen FSV Mainz 05 ein Risiko-Spiel.

von Maximilian Matthies

27. Februar 2018, 12:51 Uhr

Hamburg | Fan-Chaoten entzünden Pyrotechnik auf der Tribüne, Raketen fliegen auf den Platz, drei Mal muss das Nordderby unterbrochen werden, es droht sogar der Abbruch: Anhänger der HSV-Ultras haben am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Werder Bremen im Weser-Stadion gewütet. Beim Heimspiel gegen Mainz 05 fürchtet der Bundesliga-Dino neue Ausschreitungen und wappnet sich. Doch das ist schwierig – und frustrierend obendrein für alle zivilisierten Fans.

Die Ausschreitungen bei HSV-Spielen gefährden nicht nur das Wohlergehen der Zuschauer, sondern sie könnten für den Klub auch wirtschaftliche Folgen haben. Sponsoren, die ohnehin mit der sportlichen Situation des Vereins nicht zufrieden sind, könnten sich noch bestärkt fühlen, von ihrem jährlichen Kündigungsrecht Gebrauch zu machen.

Die Vereinsführung ist aufgeschreckt: „Wir können nur an die selbstzerstörerischen Elemente im HSV appellieren, ihrem eigenen Club keinen Schaden zuzufügen“, sagt HSV-Boss Heribert Bruchhagen gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“.

Hintergrund: Ultra-Szene beim HSV Die Ultraszene beim HSV ist übersichtlich. Das sind derzeit drei Gruppen mit zusammen rund 250 Fans. Sie bestehen aus meist jugendlichen Mitgliedern und heißen Poptown, Castaways und Clique du Nord. Ein Dialog mit ihnen gilt als schwierig. Anders mit der 2014 aufgelösten Ultra-Fraktion Chosen Few, mit deren Anhängern noch Gespräche möglich waren. So stellte der HSV-Fanbeauftrage Joachim Ranau schon vor vier Jahren fest: „Viele werden erst später merken, wie wichtig Chosen Few für den HSV war“. Andere Fangruppierungen sympathisieren mit den Ultras. Der HSV geht bei Konflikten auf die Ultras zu. Eine Radikalisierung ist in den vergangenen 15 Jahren nicht zu beobachten. Konflikte mit Verbänden flammen immer wieder auf, sind aber nicht von Dauer. Die Stadionordnung ist für den Verein keine Verhandlungsmasse.

In Bremen gab es Pyro-Randale – auch mit umherfliegenden Raketen. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung hat die Polizei einen Täter ausfindig gemacht. Ihm werde Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, heißt es. Zusätzlich ermittle die Polizei noch gegen 38 weitere Tatverdächtige wegen Landfriedensbruch, Raub und Körperverletzung.

Foto: dpa

Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hatte ein Banner mit der Botschaft „Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt“ für Kopfschütteln gesorgt.

HSV-„Fans“ drohen den eigenen Profis vor dem Spiel gegen Leverkusen: „Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt...“ pic.twitter.com/sjqae5C2D9 — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) 17. Februar 2018

Gegen den FSV Mainz 05 sollen von der gewaltbereiten Ultra-Szene neue Aktionen geplant sein. Die Partie im Volkspark (Sonnabend, 15.30 Uhr) ist zum Risiko-Spiel erklärt worden. Demzufolge werden die Fan-Gruppen von vornherein getrennt. Der Stadioneingang Süd-West werde nur für Gästefans zugänglich und der Gästeblock auch nur über diesen Zugang erreichbar sein, teilte der HSV am Dienstag mit.

Der Club stellt sich damit auf mögliche weitere unschöne Vorkommnisse mit seinen Anhängern ein. Vorstand Frank Wettstein hatte nach den Ausschreitungen in Bremen von einer „Null-Toleranz-Haltung“ seitens des Vereins gesprochen. Leiden müssen allerdings vor allem die zivilisierten Fans, die jetzt auch kein Bier im Stadion trinken dürfen – beim Risikospiel gilt ein Alkoholverbot.

Zwei Tage ins Rettungscamp

Vor dem Spiel gegen Mainz beziehen die Hamburger ein Kurz-Trainingslager. Allerdings bleibt der stark abstiegsbedrohte Tabellen-17. vor dem Duell mit dem 16. in Hamburg und logiert von Donnerstag an für zwei Tage im ehemaligen Teamhotel Treudelberg. Die Trainingseinheiten finden wegen der winterlichen Temperaturen weiter im Volkspark statt, wo der Verein über Plätze mit Rasenheizung verfügt. Diese Voraussetzung erfüllten andere in Frage kommende Quartiere in der näheren Umgebung Hamburgs nicht. „Wir wollen uns bestmöglich und mit vollem Fokus auf das wichtige Spiel gegen Mainz 05 vorbereiten. Dazu soll auch diese Maßnahme beitragen“, sagte Sportchef Jens Todt. Angesichts von sieben Punkten Rückstand will Coach Bernd Hollerbach „alle Kräfte bündeln“, um die wohl letzte Chance im sportlichen Überlebenskampf zu nutzen.

Formfehler bei Präsidenten-Wahl von Bernd Hoffmann?

Peter Gottschalk, ehemaliger Vorsitzender des HSV-Seniorenrates und Initiator des Antrags auf Ausschluss von AfD-Mitgliedern, zweifelt die Wahl des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann zum neuen HSV-Präsidenten an. Das berichtet die „Hamburger Morgenpost“. Gottschalk sieht einen Formfehler. So soll das neue Präsidium während der Mitgliederbefragung nicht befragt worden sein, ob es die Wahl annehme. Gottschalks Antrag ging an den Ehrenrat. Eingereicht hatte Gottschalk ihn bereits am Tag nach der Wahl, eine Antwort gibt es noch nicht.

Foto: Christian Charisius

Nach Informationen der „Mopo“ standen Hoffmann und seine Stellvertreter Thomas Schulz und Moritz Schaefer nach der gewonnen Wahl zunächst zusammen für Interviews, Wahlleiter Kai Esselsgroth hätte sie aber erst noch befragen müssen, ob sie die Wahl auch annehmen. Ob Hoffmann über solch einen Formfehler stolpern könnte, ist ungewiss, wahrscheinlich könnte das Präsidiums-Trio vor anwesenden Mitgliedern auch noch nachträglich befragt werden. Dennoch lässt auch diese Posse tief blicken beim Chaos-Club, der eigentlich seine ganze Energie auf den Abstiegskampf verwenden sollte, aber immer wieder mit Querelen in den eigenen Reihen von sich Reden macht. Und nun auch noch seine eigenen Fans nicht in den Griff bekommt.

Mit Material der dpa