Neues vom HSV : Julian Pollersbeck unterschreibt Vertrag

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat U21- Nationaltorhüter Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 22-Jährige erhalte bei den Hanseaten einen Vierjahresvertrag, teilte der Club am Sonntag mit.

Pollersbeck weilt gerade mit der U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in Polen und bestreitet mit dem deutschen Nachwuchs am Dienstag das Halbfinale gegen England. Bereits am Samstag hatte der HSV den Vertrag mit Stürmer Bobby Wood bis ins Jahr 2021 verlängert.

von dpa

erstellt am 25.Jun.2017 | 18:02 Uhr