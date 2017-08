Neues vom HSV : Jens Todt will Linksverteidiger Jerome Roussillon nach Hamburg holen

vergrößern 1 von 2 Foto: imago/PanoramiC 1 von 2

Hamburg | Der angestrebte Wechsel des Abwehrspielers Konstantinos Stafylidis vom FC Augsburg zum Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist geplatzt. „Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, zitierte das „Hamburger Abendblatt“ am Dienstag auf seinem Twitteraccount den HSV-Sportchef Jens Todt.

Überraschung!Der #HSV und Augsburg können sich bei Stafylidis nicht einigen. Sportchef Todt: "Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar." — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) 29. August 2017

Nach Informationen der „Bild“ soll nun der Franzose Jerome Roussillon vom Erstligisten Montpellier HSC in den Fokus der Hanseaten gerückt sein. Der Spieler soll demnach bereits am Mittwoch den Medizincheck in Hamburg absolvieren. Roussillons Vertrag bei den Franzosen läuft noch bis 2019. Der 24-jährige Linksverteidiger soll fünf Millionen Euro kosten.

Für den beim HSV aussortierten brasilianischen Abwehrspieler Douglas Santos soll ein Angebot des holländischen Erstligisten PSV Eindhoven vorliegen. Angreifer Pierre-Michel Lasogga befindet sich noch immer in England, um die Möglichkeiten eines Transfers zum Zweitligisten Leeds United zu sondieren. Santos und Lasogga wären die beiden Spieler, der der Club bis zum Ende der Transferperiode am Donnerstag noch abgeben will. Einen Ersatz für den am Kreuzband verletzten Nicolai Müller soll es nicht geben. „Wir wollen unseren Jungen keinen vor die Nase setzen“, wurde Todt weiter zitiert.

Das Nachmittagstraining absolvierten Trainer Markus Gisdol und die Spieler in einer Boxhalle. Der HSV-Coach freute sich auf „andere Bewegungsabläufe und andere Erfahrungen“.

Spielerberater Volker Struth hat derweil HSV-Mäzen und -Anteilseigner Klaus-Michael Kühne verteidigt. Kühne soll möglicherweise verbotenerweise Einfluss auf das operative Geschäft des Fußball-Bundesligisten genommen haben. Kühne habe dem HSV „kein Ultimatum gestellt“, sagte Struth am Montagabend im TV-Sender Sky.

In einem Interview mit dem Sender hatte Kühne gesagt, die Verpflichtung von André Hahn nur dann finanziell zu unterstützen, wenn gleichzeitig der Vertrag mit Bobby Wood verlängert werde. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) befürchtet in diesem Fall einen Verstoß gegen die „50 plus 1“-Regel und hatte eine Stellungnahme des Clubs angefordert. Diese wollte Vorstandschef Heribert Bruchhagen „ganz unaufgeregt“ geben.

Struth, der sowohl Hahn als auch Wood berät und nach eigenen Aussagen ein gutes Verhältnis zu Kühne hat, sagte: „Dass da Vereinspolitik betrieben worden sein soll, weise ich klar zurück.“

