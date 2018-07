Neues vom HSV : Innenverteidiger-Suche beim Hamburger SV läuft auf Hochtouren

Der Hoffenheimer Ermin Bicakcic ist ein heißer Kandidat. Die Entscheidung soll Ende der Woche fallen.

von Jannik Schappert (mit dpa)

26. Juli 2018, 13:36 Uhr

Hamburg | Die Innenverteidiger-Not bei Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist nach den Verletzungen von Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos groß. Sogar so groß, dass Trainer Christian Titz am Mittwoch im Training auf Rick van Drongelen (19) und David Bates (21) verzichtete. Am Donnerstag trainierte das Duo aber wieder mit. Die beiden Youngster sind angesichts der angespannten Personallage wohl im Abwehrzentrum gesetzt, als Alternative steht nur noch Stephan Ambrosius (19) zur Verfügung.

Kein Wunder, dass schnellstmöglich eine weitere Option her muss, die auch Erfahrung mitbringt. Ins Visier des HSV ist nach Informationen des Hamburger Abendblatts der Bosnier Ermin Bicakcic (28) geraten, der bei der TSG Hoffenheim noch bis 2020 unter Vertrag steht. Dem Bericht zufolge haben aber auch drei weitere Klubs Interesse an Bicakcic, der vergangene Saison mit seiner Rolle bei dem Champions-League-Teilnehmer nicht zufrieden war.

Laut Bild-Zeitung wurde auch der Ex-St.-Paulianer Carlos Zambrano (29) dem Bundesliga-Absteiger angeboten. Der Peruaner spielt bei Dynamo Kiew. Eine Entscheidung soll noch diese Woche fallen.

HSV-Fokus liegt auf Suche nach Talenten

Zwar gehören erfahrene Spieler in einem funktionierenden Kadergefüge ohne Zweifel dazu, der Fokus des HSV-Scoutings soll in der Zukunft aber noch stärker auf der Suche nach Talenten liegen. „Wir wollen noch mehr Spieler haben, die ihren Karriere-Verlauf vor sich haben, und das haben wir mit dem aktuell jüngsten Kader Deutschlands auch“, sagte Kaderplaner Johannes Spors in einem Interview mit dem Abendblatt.

Ein Hintergedanke dieser Ausrichtung ist natürlich auch wirtschaftlicher Natur. „Überall dort, wo große Transfergewinne erzielt werden, steckt in der Regel eine gute Scoutingstrategie dahinter“, weiß Spors. So habe der AS Monaco, der in der Vergangenheit Talente wie Weltmeister Kylian Mbappé hervorbrachte, mit seinem letzten Kader fast eine halbe Milliarde an Transfereinnahmen erzielt. Geld, das der klammen HSV-Kasse mehr als gut tun würde.

Die Drei-Säulen-Struktur

Um bei der Talent-Sichtung möglichst erfolgreich zu sein, hat Spors in Hamburg eine Drei-Säulen-Struktur etabliert. Die entscheidenden Kriterien: TV-Scouting, Datenanalyse und Live-Scouting. Dabei steht dem 35-Jährigen, der vor seinem Engagement beim HSV mehr als zwei Jahre Chefscout beim RB Leipzig war, in der Hansestadt zwar nur ein kleines Team zur Verfügung, dies sei für die 2. Liga aber ausreichend.

Als wichtigste Märkte für die Talent-Sichtung sieht Spors Deutschland und die Anrainerstaaten. „Dazu müssen wir Nischen finden“, meint der Kaderplaner – so wie bei David Bates, den der HSV aus Schottland verpflichtet hat. „Ein Spieler, der unter dem Radar lief“, so Spors.

(mit dpa)