Neues vom HSV : Hunt und Holtby als Müller-Alternativen und Gerüchte um einen Ex-Bayern-Profi

Hamburg | Dreier am ersten Spieltag, fünfter Tabellenplatz, aber auch eine schwere Verletzung und eine spielerische Leistung, die HSV-Fans Anlass zur Sorge bereitet. Auch bei Uwe Seeler. Die 80-jährige HSV-Ikone sagte bei der Verleihung des „Sport Bild“-Awards am Montag in Hamburg, das 1:0 gegen den FC Augsburg habe ihn „zwar ruhiger gemacht, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass das Spiel verbesserungswürdig ist“.

Seeler forderte Verstärkung. „Wir haben ja vorne nichts. Wir müssen noch was holen.“ Generell sieht Seeler aber in allen Mannschaftsteilen Bedarf. Er hoffe, dass Trainer Markus Gisdol für Ruhe bei den Norddeutschen sorgt: „Damit ich ruhiger mein Bier auf der Tribüne trinken kann.“

Die Kritik von Mäzen Klaus-Michael Kühne an der Vereinsführung fand der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft nachvollziehbar: „Im Grunde hat er recht. Wenn ich soviel Geld ausgebe, will ich auch wissen wofür.“

Für Müller muss der HSV nach seiner schweren Verletzung bald weniger Gehalt zahlen. Und möglicherweise kommt für ihn auch kein Ersatz von außen. Geld ausgeben könnten die Hanseaten dafür aber noch für einen linken Verteidiger. Im Gespräch ist nun auch ein Ex-Spieler vom FC Bayern.

Hunt oder Holtby als Müller-Alternative?

Wer ersetzt HSV-Top-Scorer Nicolai Müller, der nach seinem missglückten Torjubel wegen eines Kreuzbandrisses mehrere Monate ausfällt? Durch die Medien geisterte bereits der Name Sinan Gümüs von Galatasaray Istanbul, der von dem türkischen Club selbst angeboten wurde, an dem der HSV aber offenbar kein Interesse hat. Möglicherweise könnte es auch eine interne Lösung geben. Mit Aaron Hunt und Lewis Holtby.

„Natürlich sind Aaron und Lewis die Anwärter auf Nicolais Position“, zitiert das „Hamburger Abendblatt“ HSV-Coach Markus Gisdol. Beide sind zwar keine klassischen Rechtaußen, doch Markus Gisdol hatte sich wohl bereits eine andere Lösung erdacht. So wollte er eventuell auch Neuzugang André Hahn auf rechts einsetzen, Müller wäre ins Zentrum gerückt. Diese Option käme nun wieder in Frage, statt mit Müller dann mit Hunt oder Holtby. Eigentlich galten beide vor Saisonstart wegen ihrer hohen Gehälter noch als Wechselkandidaten, das hat sich aber nach Müllers Ausfall wohl ohnehin erledigt. Zumal die Hamburger durch die schwere Verletzung seines Top-Scorers Geld sparen. Insgesamt wohl 1,4 Millionen Euro, weil sein Gehalt laut einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ nur noch sechs Wochen lang bezahlt werden müsse. Am Mittwoch soll Müller in Köln operiert werden.

Ansonsten gibt es Hoffnungsschimmer an der Verletzungsfront. Am Dienstag waren Mergim Mavraj, der gegen sein Ex-Klub Köln am Freitag besonders gebraucht wird, und auch Albin Ekdal mit einer individuellen Einheit wieder dabei:

Außer Müller, Thoelke und Porath ist das Team komplett auf dem Platz - auch Mavraj ist zurück! @EkdalAlbin heute mit Individual-Programm. pic.twitter.com/XomCBshS26 — Hamburger SV (@HSV) 22. August 2017

Ex-Bayern-Profi eine Alternative für Douglas Santos?

Douglas Santos würde Hamburg gerne Richtung Holland verlassen und auch die HSV-Verantwortlichen wären wohl mit einem Wechsel einverstanden, sollte es für seine Position auf der linken Verteidigerseite einen adäquaten Ersatz geben. Also, wenn etwa noch Konstantinos Stafylidis vom FC Augsburg verpflichtet würde.

Der Grieche sollte ursprünglich sieben Millionen Euro kosten, in etwa die gleiche Summe würde wohl ein Santos-Transfer in die HSV-Kasse spülen. Mittlerweile aber sollen die Fuggerstädter zehn Millionen Euro für Stafylidis verlangen. Ein Betrag, der für den HSV zu hoch wäre. Deshalb soll sich Sport-Chef Jens Todt bereits nach Alternativen umschauen. Angeblich hat dabei der ehemalige Bayern-Profi Diego Contento sein Interesse geweckt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Der 27-Jährige, der von 2010 bis 2014 in München unter Vertrag stand, kickt derzeit bei Girondis Bordeaux und soll etwa fünf Millionen Euro kosten.

Geunkt wurde bereits, dass das erste Spiel der Saison gegen den FCA am vergangenen Sonnabend das letzte von Santos beim Bundesliga-Dino sein könnte. Dann wurde der Brasilianer aus dem Kader gestrichen. Und doch scheint seine Zeit an der Elbe noch nicht zuende zu sein. Zwar sollen sich der HSV und der PSV über ein Kaufgeschäft einig sein, doch offenbar tauchten bei dem geplanten Transfer auch noch neue Unstimmigkeiten auf. Wegen eines Berater-Streits hinter Santos Rücken soll der Wechsel in Gefahr sein, berichtet die „Hamburger Morgenpost“.

mit Material der dpa

von Maximilian Matthies

erstellt am 22.Aug.2017 | 14:02 Uhr