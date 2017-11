Direktor Sport beim Hamburger SV : HSV will Vertrag mit Nachwuchs-Chef Bernhard Peters verlängern

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hamburg | Fußball-Bundesligist Hamburger SV und Nachwuchs-Chef Bernhard Peters wollen ihre Zusammenarbeit langfristig fortsetzen. Der im Sommer 2018 auslaufende Vertrag mit dem ehemaligen Hockey-Bundestrainer soll vorzeitig bis 2020 verlängert werden. „Es hat Gespräche gegeben. Beide Seiten haben die feste Absicht zu verlängern“, sagte der HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen der „Bild“ (Freitag).

Peters, der offiziell den Titel Direktor Sport trägt, ist beim HSV die zentrale Figur für den Aufschwung im Nachwuchsbereich. Fast alle Teams stehen in ihren Ligen ganz oben in der Tabelle. Zudem haben unter anderem die Top-Talente Jann-Fiete Arp (17), Vasilije Janjicic (19) und Tatsuya Ito (20) erst kürzlich ihr Debüt in der Bundesliga gefeiert, wo die HSV-Profis allerdings derzeit nur Rang 15 belegen.

Darüber hinaus hat Peters, der zuvor beim Ligarivalen 1899 Hoffenheim tätig war, auch das Nachwuchsleistungszentrum HSV-Campus konzipiert. Der 57-Jährige hatte über viele Jahre auch beim Deutschen Hockey-Bund (DHB) den Nachwuchs betreut. Als Cheftrainer der DHB-Herren war er 2002 und 2006 Weltmeister geworden und hatte 2004 bei den Olympischen Spielen in Athen mit seinem Team die Bronzemedaille gewonnen.