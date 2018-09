2. Fußball-Bundesliga : HSV will mit fünftem Saisonsieg an Tabellenspitze bleiben

Die Hamburger brauchen einen dreifachen Punktgewinn gegen den SSV Jahn Regensburg. Um 13.30 Uhr geht's los.

von dpa

23. September 2018, 08:13 Uhr

Hamburg | Der Hamburger SV will die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigen. Dafür braucht das Team nach vier Siegen in Serie einen dreifachen Punktgewinn gegen den SSV Jahn Regensburg. Die Partie im heimischen Volksparkstadion wird am Sonntag um 13.30 Uhr (Sky) angepfiffen. Die Tabellenführung gebe „ein gewisses Selbstbewusstsein“, sagte Trainer Christian Titz. „Wir wissen aber um die Aufgaben, die auf uns lauern.“

Rotations-Liebhaber Christian Titz wird wieder Änderungen in der Formation vornehmen. Im Angriff möchte er schnelle Leute aufbieten. Damit hat der Südkoreaner Hee-Chan Hwang, der gegen Dynamo Dresden das Siegtor erzielte, beste Chancen. Gegen Jahn Regensburg hat der HSV noch kein Pflichtspiel absolviert. Lediglich in einem Freundschaftsspiel standen sich beide Teams gegenüber - 1951. Damals verlor der HSV mit 1:6. Diesmal wollen die Einheimischen im Volksparkstadion einen Sieg.

Die Gäste freuen sich, beim Bundesliga-Absteiger aufzulaufen. „Es gibt uns einen zusätzlichen Motivationsschub, beim Tabellenführer anzutreten“, sagte Trainer Achim Beierlorzer. Allerdings sind die Oberpfälzer nicht optimal in die Saison gekommen. Dem Auftaktsieg folgten drei Niederlagen und ein Unentschieden. Der letzte Sieg liegt sieben Wochen zurück.