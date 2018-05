Finale am Samstag : HSV vor dem Abstieg: Die Mini-Chance und die Hoffnung auf den Kölner Segen

Aus eigener Kraft kann der Dino sich nicht mehr retten. Helfen muss einer, der den Abstiegsschmerz bestens kennt.

von dpa

06. Mai 2018, 09:17 Uhr

Die Chancen sind minimal, die Hoffnungen groß. Nach dem 0:3 bei Eintracht Frankfurt will der Hamburger SV nicht abrücken vom Glauben an den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. „Wir glauben noch dran und geben auch nicht auf“, sagte Trainer Christian Titz nach der bitteren Niederlage am Samstag. Die Hamburger sind weiterhin Tabellenvorletzter und stehen auf einem direkten Abstiegsplatz.

Am nächsten Samstag beim Saisonfinale braucht der HSV unbedingt einen Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach, während der Konkurrent VfL Wolfsburg daheim gegen den feststehenden Absteiger 1. FC Köln verlieren muss. Schon ein Remis der Wolfsburger erstickt alle Hamburger Träume. Dann würde der HSV erstmals in der 55-jährigen Geschichte der Bundesliga absteigen.

„Im Fußball ist alles möglich“, sagte Titz über die Erfolgsaussichten am kommenden Samstag. Der 47 Jahre alte Coach weiß aber auch um die schlechte Ausgangslage. Schließlich geht es für die Gladbacher noch um die Qualifikation für die Europa League. Sie werden mit höchstem Ehrgeiz in Hamburg antreten. Dagegen haben die Kölner schon alles verloren. Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia, der den HSV 2015 in die Relegation geführt hatte, kündigte gegen den 1. FC Köln „ein Nervenspiel“ an.

HSV-Mittelfeldakteur Aaron Hunt bringt es auf den Punkt: „Wir müssen gewinnen, und dann müssen wir hoffen.“ Titz' Aufgabe in der knappen Woche bis zum Abstiegsfinale ist nicht leicht. Er muss die positive Stimmung, die die Hamburger nach den beiden Siegen über Freiburg und Wolfsburg ergriffen hatte, wieder aktivieren. Die zu hoch ausgefallene Niederlage in Frankfurt muss schnell aus den Köpfen der Profis.

Als Hoffnungsträger für den harmlosen Angriff der Hamburger steht Nicolai Müller. Der Rechtsaußen gab nach achteinhalbmonatiger Verletzungspause sein Comeback. „Es war sehr emotional für mich“, gestand der HSV-Topscorer der vergangenen Saison. An einen Einsatz in der Startelf gegen Gladbach glaubt Müller aber nicht. „Davon gehe ich nicht aus“, sagte er.