HSV und FC St. Pauli bestreiten erstes Stadtderby in der 2. Liga

Mit Spannung wird erwartet, wer sich künftig Stadtmeister nennen darf. 2500 Fans beim Abschlusstraining des HSV.

von dpa

30. September 2018, 09:39 Uhr

Hamburg | Der Hamburger SV und der FC St. Pauli kämpfen am Sonntag im ersten Nordderby der 2. Fußball-Liga um den inoffiziellen Stadtmeistertitel. Absteiger HSV gilt im heimischen Volksparkstadion als leichter Favorit. „Ich weiß, dass der HSV nominell einen besseren Kader hat. Ich weiß aber auch, dass unsere Spieler sich zerreißen werden. Was andere mehr haben, gleichen wir durch Herz und Leidenschaft aus“, sagte St. Pauli-Coach Markus Kauczinski. Sein HSV-Kollege Christian Titz weiß um die besondere Bedeutung des Spiels für die Vereine und deren Stellung in der Stadt: „Der Sieger kriegt die Lorbeeren, der Verlierer kriegt die Häme“, betonte er.

Um die Stimmung hochzuhalten, verzichtete Titz am Tag vor dem Match auf das gewohnte Geheimtraining. 2500 Fans kamen in den Volkspark, sorgten für gute Laune und bedankten sich mit lautstarken „Wir wollen den Derbysieg“-Gesängen. Die Kiezkicker hielten dagegen am Samstag an der geheimen Kommandosache fest und arbeiteten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Coach Kauczinski wollte sich nicht in die Karten schauen lassen. So blieb offen, ob der Grieche Dimitrios Diamantakos oder der Niederländer Henk Veerman im Angriff den Vorzug erhält.

Public Viewing am Millerntor

Die Partie im Volksparkstadion ist mit 57.000 Zuschauern ebenso ausverkauft wie das Public Viewing mit 15.000 Plätzen am Millerntor. Die Sicherheitsvorkehrungen in und außerhab der Arenen sowie in der Stadt sind hoch, es gilt, befürchtete Ausschreitungen zu verhindern.

Nach Punkten liegen beide Clubs in der Tabelle dicht beinander. Der HSV hat mit 13 Zählern einen Punkt mehr als St. Pauli. Während der Kiezclub die jüngsten Spiele in Ingolstadt (1:0) und gegen Paderborn (2:1) gewonnen hat, wartet der Bundesliga-Absteiger seit zwei Partien auf einen Sieg. Der 0:5-Blamage gegen Jahn Regensburg vor einer Woche folgte ein 0:0 bei der SpVgg Greuther Fürth am Donnerstagabend.