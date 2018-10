2. Bundesliga : HSV-Sportvorstand Ralf Becker schlägt Alarm: Ohne Heimsiege kein Aufstieg

Der HSV tut sich in den Heimspielen der 2. Bundesliga schwer. Auch beim 0:0 gegen Bochum reicht es nicht zum Sieg.

von Thomas Prüfer, dpa

22. Oktober 2018, 13:04 Uhr

Hamburg | Ralf Becker hat auf die anhaltende Torflaute im eigenen „Wohnzimmer“ reagiert und den Druck beim Hamburger SV erhöht. „Ohne Heimsiege werden wir unsere Ziele nicht erreichen“, klagte der HSV-Sportvorstand nach dem mageren 0:0 gegen den VfL Bochum, durch das der Mitfavorit auf einen Nicht-Aufstiegsplatz abgerutscht ist.

Nach vier torlosen Auftritten in den bisherigen sechs Heimspielen ist klar: In dieser Verfassung wird der zur Pflicht erklärte sofortige Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht zu realisieren sein. „Klar. Wenn du aufsteigen willst, musst du zuhause gewinnen“, räumte auch Ersatzkapitän Lewis Holtby am Sonntag unumwunden ein.

„Müssen unsere Fans mitnehmen“

Starken zehn Auswärtspunkten aus vier Partien stehen nur deren acht aus sechs Auftritten im Volksparkstadion gegenüber. Zehn Zähler hat der HSV hier schon liegen gelassen. Und auch wenn der 1. FC Köln als Spitzenreiter bei nur zwei Punkten Vorsprung weiter in Reichweite ist, fordert Becker eine rasche Wende: „Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um unsere Heimspiele anders zu gestalten, und mit dem Siegen anfangen, um unsere Fans mitzunehmen. Denn eigentlich müsste dieses Publikum unser riesen Vorteil sein.“

In der Tat hat der HSV mit im Schnitt mehr als 50.000 Zuschauern den besten Besucherschnitt aller Zweitligisten in Europa. Doch das scheint das stark verjüngte und im Umbruch steckende Team mehr zu verunsichern denn zu motivieren. Gegen Bochum hatten die Hanseaten mehr als 55 Prozent Ballbesitz, aber die gewohnt großen Schwächen im Aufbau und Abschluss: Bei 18 Torschüssen sprangen nur drei wirklich nennenswerte Chancen heraus. „Meine Mannschaft hat viel versucht, aber im torgefährlichen Raum hat der finale Pass gefehlt“, erkannte Trainer Christian Titz nach dem von Pfiffen begleiteten Spielende.

Schwachpunkt ist die Offensive

Titz will trotzdem an seiner Philosophie festhalten. „Ich glaube daran, dass sich unser Spielstil auf lange Sicht durchsetzen wird“, sagte der Coach am Montag. Die weiter vorhandenen Schwächen im HSV-Aufbauspiel, das bereits mit der Einbeziehung des Torhüters beginnt, will er im Training abstellen. „Wir werden jetzt daran arbeiten, dass wir es in den kommenden Spielen wieder besser machen“, betonte der 47-Jährige.

Nach dem 0:5-Heimdebakel gegen Jahn Regensburg ist es dem 47-Jährigen zwar gelungen, die Defensive zu stabilisieren. Nur ein Gegentor in den vier Partien danach belegen dies ebenso wie die in dieser Zeit lediglich zwei erzielten Treffer die Offensivprobleme. „Wir waren in der Box nicht präsent und tun uns schwer, das sieht jeder“, sagte Kapitän Aaron Hunt, der seinen Auftrag als Führungskraft derzeit ebenso wenig erfüllt wie andere vermeintliche Leistungsträger.

Spieler und Trainer warben trotz allem um Geduld, doch die Frage ist, wie lange Vorstandschef Bernd Hoffmann und Becker noch die Füße stillhalten. „Wir müssen erst mal in Ruhe dieses Spiel besprechen“, sagte der Sportvorstand am Sonntag dazu lediglich. Viel Zeit bleiben Titz & Co. nicht. Auf die Gastspiele am Freitag beim 1. FC Magdeburg und am 30. Oktober im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden folgt am 5. November der Liga-Hit gegen Primus 1. FC Köln. Spätestens dann darf es im Volksparkstadion nicht die nächste Nullnummer geben.