Verletzungen beim Hamburger SV : HSV-Profi Papadopoulos: Comeback frühestens im Februar 2019

Auch Gideon Jung fehlt der Innenverteidigung der Hamburger noch länger.

10. Oktober 2018, 13:04 Uhr

Hamburg | Kyriakos Papadopoulos rechnet mit seinem Comeback beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV im Februar oder März nächsten Jahres. „Ich habe keine Angst, das wird schon wieder“, sagte der Grieche der „Bild“-Zeitung am Mittwoch. Wegen eines Knorpelschadens im linken Knie konnte er in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten. „Ich bin schon öfter operiert worden. Ich kann mit der Situation umgehen“, betonte Papadopoulos.

Neben dem Griechen fehlt noch ein weiterer Innenverteidiger: Gideon Jung. Der 23-Jährige laboriert ebenfalls an einer Knieverletzung und wird dem HSV noch Monate fehlen. Die Innenverteidigung ist in dieser Saison das große Manko bei den Hamburgern. In neun Spielen haben die Rothosen schon elf Gegentreffer kassiert. Dabei wirkt vor allem der junge Schotte David Bates oft überfordert.

Als Zuschauer ist Papadopoulos bei jedem HSV-Heimspiel im Stadion. „Wir wollen unbedingt aufsteigen. Ich denke, wir schaffen das auch“, sagte der 26 Jahre alte Innenverteidiger und zog Vergleiche zur Vorsaison: „Vom Niveau her ist zwischen 1. und 2. Liga schon ein großer Unterschied.“ Momentan belegt der HSV den dritten Tabellenplatz. Damit hätten sie sich für die Aufstiegsrelegation qualifiziert.