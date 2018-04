Das Restprogramm im Abstiegskampf : HSV im Aufwind: Mission 32 – Labbadia schlagen

Die Psychologie ist im Abstiegskampf oft das Mittel. Für den erfrischten HSV geht der Weg zum Glück nun über Wolfsburg.

von Götz Bonsen

23. April 2018, 14:51 Uhr

Hamburg | Am kommenden Samstag könnte für den HSV schon alles vorbei sein mit der „ewigen“ Bundesligazugehörigkeit. Sollten der SC Freiburg, Mainz 05 und der VfL Wolfsburg gleichermaßen ihre Spiele gewinnen, wäre das Schicksal der Rothosen besiegelt. Doch mit einem Sieg im direkten Duell bei den Wölfen können die Hamburger dieses vorzeitige Verhängnis noch aus eigener Kraft abwenden.

Von besonderer Brisanz ist das um 15.30 Uhr beginnende Aufeinandertreffen außerdem, weil der Trainer der Wölfe Bruno Labbadia heißt. Jener Mann, der den HSV 2015 als Feuerwehrmann über die Relegation vor dem Abstieg rettete, könnte nun derjenige sein, der seinen Ex-Klub womöglich ins Jenseits der 2. Liga befördert.

Foto: dpa

„Man muss lernen, das, was war, relativ schnell abzuhaken. Ich brauche meine Gedanken und ganze Kraft für den VfL“, sagte der Ex-Nationalspieler der „Bild“ und trug damit klar vor, dass er keine innerliche Zerrissenheit an sich heranlässt. „Entscheidend ist, was mit meinem Club passiert“, sagte der Coach der torarmen Wölfe. Im tiefsten Inneren kann Labbadia aber nur verlieren.

Beflügelt haben die Spieler und Fans des HSV die Ergebnisse des 31. Spieltags. Nach dem eigenen Erfolg gegen Freiburg am Sonntag verlor sogar noch Mainz 05 in Augsburg, so dass man wieder sachlich über ein mögliches Wunder sprechen kann. Allemal genug für eine Kampfansage: „Psychologisch gesehen wäre ich jetzt nicht gerne der Gejagte, sondern ich bin lieber der Jäger”, sagte Lewis Holtby ganz aufgeputscht von seinem Siegtor gegen den SC Freiburg. Er spricht von einem „Überlebensfight“, den die Konkurrenten jetzt zu spüren bekommen sollen. Trainer Christian Titz bremst die Erwartungen, die in Hamburg traditionell anschwellen, geht aber auch selbstbewusst an die Mission: „Wir können jetzt in Wolfsburg wieder in Schlagdistanz kommen“.

Christian Titz: "Ich glaube, dass auch Euphorie gefährlich sein kann. Für die Fans finde ich sie gut, wir hingegen sollten nicht in Euphorie verfallen. Wir wollen mit solchen Siegen unser Selbstbewusstsein stärken. Für uns zählt Fokussierung & Gier nach dem nächsten Spiel." — Hamburger SV (@HSV) 22. April 2018

Denn noch immer fehlen fünf Punkte auf Rang 16, genauso weit ist es nach Punkten bis Rang 14 und 15, doch das mäßige Torverhältnis verbietet Träume dieser eleganteren Art der Rettung. Ein weiterer Nachteil: Als einziger Club im Abstiegsschlammassel hat der HSV noch zwei Auswärtsspiele vor der Brust. Und auswärts konnte der HSV in dieser Saison nur in Köln gewinnen – das war am 2. Spieltag. Allerdings: Der VfL Wolfsburg konnte 2018 noch kein einziges Heimspiel für sich entscheiden. Beide Mannschaften werden sicher voll auf Sieg spielen, denn ein Unentschieden hat wenig bis gar keinen Nutzen in der aktuellen Situation. Kyriakos Papadopoulos will das HSV-Team vor dem kommenden Spiel gegen den VfL sicherheitshalber wieder zum Griechen ausführen, das hat schon einmal funktioniert.

Zünglein an der Waage im allzu knappen Abstiegskampf könnte der fast abgestiegene 1. FC Köln sein. „Wir sind in der Pflicht, weiterhin Woche für Woche abzuliefern“, sagt Trainer Stefan Ruthenbeck: „Denn wir spielen noch gegen Freiburg und Wolfsburg“, also direkte Abstiegskandidaten.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten zeigt die Möglichkeiten auf

Platz Verein Pkt. Tore Restprogramm Anmerkung 14. VfL Wolfsburg 30 30:40 HSV (H)

RB Leipzig (A)

Köln (H) Letzter Heimsieg am

3. Dezember 2017. 15. FSV Mainz 05 30 32:49 RB Leipzig (H)

Dortmund (A)

Werder (H) Härtestes Restprogramm. 16. (Rel.) SC Freiburg 30 26:51 Köln (H)

Gladbach (A)

Augsburg (H) Freiburg hat die letzten

fünf Spiele verloren. Vorletzter

der Rückrundentabelle. 17. Hamburger SV 25 24:48 Wolfsburg (A)

Eintracht Frankfurt (A)

Gladbach (H) Nur noch ein Heimspiel. 18. 1. FC Köln 22 31:60 Freiburg (A)

Bayern München (H)

Wolfsburg (A) Klassenerhalt nur theoretisch möglich:

Mit drei Siegen aus drei Spielen.

Mut macht dem HSV ein Blick in das Bundesliga-Geschichtsbuch, Kapitel Aufholjagden: