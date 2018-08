Auf Leihbasis von AS Saint-Etienne : HSV holt Schweizer Innenverteidiger Leo Lacroix

Der Hamburger SV hat eine Kaufoption auf den 26-Jährigen. Ob Lacroix schon am Sonntag spielt, ist unsicher.

von dpa

10. August 2018, 13:19 Uhr

Hamburg | Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den gesuchten Innenverteidiger gefunden. Es handelt sich um Leo Lacroix vom französischen Erstligisten AS Saint-Etienne. Der 26 Jahre alte Schweizer hat nach Angaben des Vereins am Freitag einen Leihvertrag für ein Jahr unterschrieben. Zudem besitze der HSV eine Kaufoption. „Leo ist ein gestandener Verteidiger, der über eine herausragende Physis verfügt“, sagte Sportvorstand Ralf Becker.

Wir verpflichten @leolacroix_4 auf Leihbasis für ein Jahr mit anschließender Kaufoption. ✍ Der 26-jährige Schweizer kommt von der AS Saint-Étienne, ist 1,97 Meter groß und spielt in der Innenverteidigung. Zur Meldung https://t.co/qeToQiiHM9#nurderHSV #neuzugang pic.twitter.com/yPqeDRzNmn — Hamburger SV (@HSV) 10. August 2018

Der 1,97 Meter große Profi war in der vergangenen Saison vom FC Basel ausgeliehen worden. Lacroix bestritt in der Schweiz 87 Erstliga-Partien und in der französischen Top-Liga 31 Spiele. Der Schweizer mit brasilianischen Wurzeln ist die siebte Neuverpflichtung der Hamburger. Ob Lacroix schon am Sonntag im Spiel beim SV Sandhausen eingesetzt wird, ist unsicher.