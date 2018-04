Ohne Auflagen und Bedingungen : HSV erhält Lizenz für 1. und 2. Bundesliga

Der Hamburger SV ist im Falle eines Abstiegs oder eines Verbleibs in der Bundesliga abgesichert.

von Gerrit Hencke

19. April 2018, 15:17 Uhr

Hamburg | Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat dem HSV am Donnerstag die Spielberechtigung für die Saison 2018/19 erteilt. Der HSV erhält die Lizenz für die Bundesliga und für die 2. Bundesliga ohne Bedingungen und ohne Auflagen. „Wir haben beide Ligen-Szenarien inhaltlich professionell vorbereitet und freuen uns über den Erhalt der Lizenzen“, wird HSV-Vorstand Frank Wettstein in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. Der Aufsichtsrat der HSV Fußball AG nahm die Botschaft zufrieden auf. „Das ist eine erfreuliche Nachricht“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Hoffmann.

Das Fachmagazin „Kicker“ hatte noch im März berichtet, die Spielberechtigung sei in Gefahr. Damals dementierte Hoffmann entsprechende Berichte und sagte, dass man die Lizenz bekommen werde – „Wir kriegen das hin.“ Zum Ende des vergangenen Spieljahres wurde ein Defizit von 13,4 Millionen Euro geschrieben, die Verbindlichkeiten waren auf 105,5 Millionen Euro gewachsen. Die miesen Zahlen werden durch die katastrophale sportliche Lage, in der es deutlich weniger TV-Geld als eingeplant gibt, nochmals verschärft. Obendrein erhalten noch zehn Funktionäre, Chef- und Co-Trainer Abfindungen, die allesamt in dieser Saison den Club verlassen mussten.

Ohne Mäzen Klaus-Michael Kühne wird es für die chronisch klammen Hamburger eine dramatische Situation. Der in der Schweiz lebende 80 Jahre alte Milliardär gibt sein finanzielles Engagement beim HSV bislang mit rund 60 Millionen Euro an, Beobachter schätzen es jedoch auf mehr als 100 Millionen Euro.