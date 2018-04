Neues vom HSV : HSV-Coach Titz bleibt Daueroptimist und plant zwei Siege

Acht Punkte muss der HSV bis zum SC Freiburg auf dem Relegationsplatz gutmachen. Am Samstag kommen die Breisgauer in den Volkspark.

20. April 2018, 12:38 Uhr

Hamburg | Mit dem Rückenwind der gesicherten Lizenz und dem schier unerschütterlichen Glauben an das nächste Fußball-Wunder will Daueroptimist Christian Titz den Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga halten.

„Dieser Spieltag kann die Situation am Tabellenende entscheidend verändern. Mit einem Sieg über Freiburg können wir noch mal entscheidend eingreifen in den Abstiegskampf. Zumal wir eine Woche später in Wolfsburg spielen“, sagte der Trainer.

Gegner ist am Samstag (15.30 Uhr) Relegationsplatz-Inhaber SC Freiburg. Bei acht Punkten Rückstand ist auch dem 48-Jährigen klar, dass dem am Abgrund stehenden HSV nur noch eigene Siege und Niederlagen der Konkurrenten helfen.

Deshalb will er den Breisgauern im wohl ausverkauften Volksparkstadion mit offenem Visier begegnen. „In unserer Situation ist es nicht ratsam, sich hinten reinzustellen. Wir müssen das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen, um unser Ziel zu erreichen“, forderte der 48-Jährige, der seit der Übernahme des Amtes von Bernd Hollerbach das Team stark verjüngt und mit einem neuen, variableren Offensivsystem ausgestattet hat.

„Der Funke muss überspringen“

Das wurde vom Anhang, der die leblosen Auftritte der arrivierten Akteure satt hatte, goutiert und gefeiert, auch wenn es nach dem 3:2-Coup gegen Schalke 04 wie zuletzt in Hoffenheim (0:2) auch mal schiefging. „Ich war schon überrascht, wie die Fans uns auch nach dem Hoffenheim-Spiel unterstützt haben“, lobte Titz die Getreuen. Dieser Funke müsse auch am Samstag wieder überspringen, die Fans seinen „ein Pfund, der zwölfte Mann“, meinte Titz. „Das wird gegen Freiburg ein wichtiger Aspekt, der Kräfte freilegen kann, und es kann auch beeindruckend auf die gegnerische Mannschaft wirken.“

Dass, wenn alles gegen den HSV läuft, aber schon an diesem Wochenende der erste Abstieg der Vereinsgeschichte bittere Realität werden könnte, ist auch Titz bewusst. Dann müsste Freiburg in Hamburg ebenso drei Punkte holen wie Wolfsburg in Gladbach und Mainz in Augsburg.

„Klar, auch das ist möglich. Aber wenn ich damit vor die Mannschaft trete, würde das ja bedeuten, dass man Zweifel hat. Wir müssen die eigenen Stärken in den Vordergrund stellen“, sagte Titz, der lieber locker bleibt und stets versucht, Zuversicht auszustrahlen.

Aufstellung noch unklar

Welche Mannschaft er aufs Spielfeld schickt, ist offen. Ursprünglich sollte für den gesperrten Linksverteidiger Douglas Santos der erst 17-Jährige Josha Vagnoman aus der U19-Mannschaft auflaufen. Ihn plagen aber Knieprobleme. „Abwarten“, sagte Titz.

Ob im defensiven Mittelfeld erneut Matti Steinmann aus der U21 oder der Schwede Albin Ekdal aufläuft, hat der Trainer ebenfalls noch nicht entschieden. „Das will ich den Freiburgern auch gar nicht verraten. Ich bin froh, dass ich zwei so gute Spieler in meinen Reihen habe“, betonte er.

Wie es mit ihm selbst weitergeht, kann Titz derzeit nicht sagen. Sein Vertrag bei den Profis läuft nur bis Saisonende. „Wenn wir unsere Ergebnisse eingefahren haben, wird es ganz schnell Gespräche in die eine oder andere Richtung geben“, sagte der Coach.