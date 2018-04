Wiederaufstieg, Meisterschaft, Pokalsieger : Hoffnung für HSV-Fans: Nach dem Abstieg kommt der Erfolg

Mit diesen Erfolgsgeschichten können Sie Ihre Freunde, Kollegen oder sich selbst aufmuntern.

von Anna Rüb

21. April 2018, 12:07 Uhr

Hamburg | Bald ist es soweit, dann steht die Uhr im Volksparkstadion still. Seit der Gründung der Bundesliga 1962 ist der Hamburger SV im Fußball-Oberhaus vertreten – zuletzt als einziges Gründungsmitglied. Damit ist es bald vorbei. Der letzte Bundesliga-Dino steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Zweite Liga ab. Aber das bedeutet nicht das Ende. Dass nach dem Abstieg der Erfolg warten kann, haben schon andere Vereine in der deutschen Fußballgeschichte gezeigt: Wiederaufstieg, Meisterschaft und Pokalsieger – das könnte die Zukunft des HSV sein.

Zweite Liga: Talentschmiede für Nationalspieler

Foto: dapd

Es gibt nicht viele von ihnen. Aber auch deutsche Nationalspieler haben mit ihren Vereinen in der zweiten Liga gespielt und waren dennoch international erfolgreich. Wie beispielsweise Lukas Podolski beim 1. FC Köln. Trotz des Zweitliga-Jahres brachte Podolski vor der Weltmeisterschaft 2006 seine Leistung und wurde für die Großveranstaltung nominiert, bei der er in der Start-Aufstellung stand.

Der Traum: Der Aufsteiger wird Deutscher Meister

Foto: imago/Becker&Bredel

Kaiserslautern schaffte das nahezu Unmögliche: Nach dem Wiederaufstieg ins Bundesliga-Oberhaus wurde der 1. FC Kaiserslautern unter der Leitung von Trainer Otto Rehhagel deutscher Meister in der Saison 1997/98.

Das Märchen begann mit einem 1:0-Sieg über den Rekordmeister FC Bayern München auswärts im Olympiastadion. Da ahnte noch niemand, dass das Spiel in dieser Saison ein Duell um die Meisterschale sein würde. Und noch weniger, dass der Aufsteiger dem amtierenden Meister den Titel am Ende der Saison wegschnappen würde.

Die „Roten Teufel“ zeigten eine konstant gute Leistung und gaben die eroberte Tabellenführung ab dem vierten Spieltag nicht mehr ab. Und was noch viel wichtiger ist: Mit ihrer robusten Spielweise eroberten sie auch die Herzen der Fans wieder.

Start der Erfolgsgeschichte: Selbst bei Rivale Werder Bremen hat es funktioniert

Foto: Carmen Jaspersen dpa/lni

Abstieg, direkter Wiederaufstieg und dann begann die Erfolgsgeschichte: Auch der SV Werder Bremen musste erst einmal absteigen, bevor er Titel gewann.

Den Bremern gelang nach ihrer einzigen Zweitligasaison 1980/81 der direkte Wiederaufstieg und das mit einer Rekordbilanz von 30 Siegen, acht Unentschieden und nur vier Niederlagen (damals spielten noch 22 Mannschaften in der 2. Liga Nord).

In den kommenden Jahren entwickelte sich Werder zu einer sportlich starken Mannschaft. In seiner Glanzzeit wurde der Club in den 1980ern und 1990ern zu einem Hauptkonkurrenten des Rekordmeisters Bayern München, verpasste mehrmals nur knapp die Deutsche Meisterschaft, und spielte auch im Uefa-Cup.

Der damalige Nationalspieler Rudi Völler wurde als Werder Stürmer zum internationalen Star und Torschützenkönig der Bundesliga 1983.

Dann kamen die Vereinserfolge: Bremen wurde 1988, 1993 und 2004 Deutscher Meister, 1991, 1994, 1999, 2004 und 2009 Deutscher Pokalsieger.

Foto: Arne Dedert/dpa

Und das ganze unter Cheftrainer Otto Rehhagel. Das Erfolgsrezept also? Eindeutig: Neuer HSV-Trainer wird Otto Rehhagel.

Diese sieben Vereine schafften den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga: SC Freiburg, Hertha BSC (gleich zwei Mal), 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, MSV Duisburg.

Haben wir eine Erfolgsgeschichte vergessen, die HSV-Fans Hoffnung schenke könnte? Dann senden Sie mir gerne eine Nachricht an arb@shz.de. Ich freue mich über Ihre Beiträge.